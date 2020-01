Emiliano Sala, un an déjà : "On aura tous une pensée pour lui"

Nantes fête un bien triste anniversaire ce mardi : Emiliano Sala disparaissait il y a un an jour pour jour, victime du crash d'un hélicoptère dans la Manche en route vers Cardiff.

Le journaliste nantais David Phelippeau a vécu la tragédie heure par heure à l'époque. "J'ai fait partie des premiers à faire le rapprochement entre cet accident et Emiliano. Puis, étant en contact avec le club, j'ai suivi les terribles heures qui ont suivi", nous raconte-t-il. "Cette affaire a eu un impact énorme en France et ailleurs. Heureusement, la vie continue et l'atmosphère aujourd'hui à Nantes n'est pas trop pesante, mais tout le monde aura une pensée pour lui ce soir et surtout lors de la réception de Bordeaux, lors du prochain match".

Le hasard veut en effet que Nantes reçoive Bordeaux, l'ancien club de Sala, dans un match qui s'annonce fort en émotions. "En tant que suiveur du club au quotidien, c'était étrange à vivre parce que même si on ne peut pas dire qu'on a noué un lien avec Emiliano, il était tout de même présent dans nos vies presque au quotidien", se rappelle notre interlocuteur. "Il n'aimait pas trop parler mais le faisait toujours quand même, en conférence de presse, en zone mixte. C'était vraiment un gars bien".