L'Atlético Madrid n'est pas parvenu à battre Leganes

La journée de ce dimanche en Liga commençait avec un intéressant Atlético Madrid - Leganes.

Les deux équipes n'ont pas inscrit le moindre but et ont donc partagé l'enjeu. Les Madrilènes ne sont pas parvenus à se créer énormément d'occasions, Leganes se montrait même parfois plus dangereux. Les Colchoneros ont réclamé un pénalty en fin de rencontre mais ni l'arbitre, ni le VAR, n'ont bronché.

C'est la deuxième déception de la semaine pour Simeone et les siens, après l'élimination en Coupe du Roi contre une équipe de division 3. Avec ce match nul, l'Atlético ne fait pas une bonne opération au classement : Séville passe devant et les Madrilènes se retrouvent quatrièmes à 7 unités du Barca, et du Real Madrid qui doit encore jouer. Simeone a tout de même reçu le soutien du public qui a scandé son nom à plusieurs reprises.