Officiel : Emre Can retourne en Bundesliga !

Le médian international allemand, peu utilisé à la Juventus, a été prêté jusqu'au terme de la saison au Borussia Dortmund.

Emre Can (26 ans) retrouve la Bundesliga, six ans après avoir quitté le Bayer Leverkusen pour Liverpool en 2014. Le médian allemand n'était que peu utilisé cette saison à la Juventus (8 matchs de Serie A) et est donc prêté jusqu'en fin de saison au Borussia Dortmund, qui aura une option d'achat obligatoire à 25 millions d'euros en fin de saison si certaines conditions sont remplies.

Can, international allemand (25 sélections, 1 but) s'est surtout épanoui en Premier League sous le maillot de Liverpool, de 2014 à 2018, disputant 167 matchs pour 14 buts. Il aura disputé 45 matchs avec la Juventus (4 buts).