Courtois en pleine confiance avant le derby madrilène : "Un sentiment d'invincibilité"

Ce samedi, tous les yeux espagnols seront rivés sur le derby madrilène. A 16h, le Real reçoit l'Atlético.

Eden Hazard est encore trop juste pour être sélectionné par Zidane pour ce match. Il devra certainement attendre le match de Coupe du Roi durant la semaine contre la Real Sociedad pour faire son retour. Thibaut Courtois, en revanche, lui est plus présent que jamais. Cette saison, il en est déjà à 13 "cleansheets" toutes compétitions confondues.

En conférence de presse d'avant-match, retranscrite sur le site de la Maison Blanche, Thibaut Courtois s'est montré plein de confiance : "Je suis toujours le même Thibaut Courtois, vous savez. J'ai toujours travaillé dur. C'était le cas aussi il y a un an, mais maintenant j'ai plus de confiance car j'encaisse moins de buts. J'ai actuellement une sorte de sentiment d'invincibilité, j'ai l'impression que personne ne peut me dépasser. C'est certainement grâce à du travail dur durant les entraînements".

Voici le noyau complet du Réal pour ce derby :