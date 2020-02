Courtois et la défense madrilène détiennent un nouveau record historique en Liga

En s'imposant dans le derby madrilène et en parvenant à garder leur cage inviolée, les Madrilènes ont battu un nouveau record dans le championnat espagnol.

Aucune équipe de Liga n'avait encaissé si peu de goal en autant de journées. En effet, en 22 matchs de championnats, la Maison Blanche n'en a encaissé que 13. Et Thibaut Courtois y est pour quelque chose. Contrairement à d'autres grands clubs, il est relativement souvent sollicité.

Individuellement, il en est à 10 goals encaissés en 19 matchs de Liga disputés. Mieux encore, il a réalisé 11 "clean sheets" et a donc disputé plus de rencontres sans encaisser que le contraire. Les trois matchs qu'il a passé sur le banc, les Madrilènes ont encaissé trois goals et Areola n'a réalisé qu'une seule "fermeture". Cela dit, bien que parlantes, ces statistiques sont parfois à relativiser ; le nombre de buts encaissés ne dépendant pas toujours de la forme du gardien.