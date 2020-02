🎥 Affrontements entre supporters marseillais et stéphanois, plusieurs policiers blessés

Lors du déplacement de l'Olympique de Marseille à Saint-Étienne, des échauffourées ont éclaté entre supporters des deux camp.

La rencontre entre l'OM et Saint-Étienne a été décalée de 15 minutes après que des heurts aient éclaté entre supporters des deux camps. Les ultras marseillais ont été empêchés d'assister à la rencontre, déplore l'Olympique de Marseille via un communiqué ; ciblés par des "individus cagoulés" à leur arrivée à Saint-Étienne, les Phocéens auraient ensuite été visés par les forces de l'ordre usant de fumigènes, lacrymos et canons à eau.

#ASSEOM | Communiqué officiel 🔵⚪️



l’OM ne peut que déplorer que ses supporters aient été obligés de repartir pour Marseille sans avoir pu assister au match pour lequel ils s’étaient déplacés dans un cadre organisé.



Plus d'informations 👉 https://t.co/6crYioici2 pic.twitter.com/yUL8FDT1hO — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 5, 2020

La préfecture de Loire a réagi aux incidents en affirmant que les supporters de l'OM auraient détenu des objets pouvant faire office d'armes et projectiles dangereux, ce qui justifiait l'interdiction d'accès au stade. La presse française relaie que huit policiers au moins ont été blessés dans les incidents.