🎥 Ianis Hagi offre déjà la victoire aux Rangers, le jour de l'anniversaire de son talentueux père

La jeune pépite roumaine appartient toujours à Genk. Prêté aux Rangers, Hagi a eu le droit à sa première titularisation mercredi soir.

Lors de son premier match dans le championnat écossais, Steven Gerrard s’était contenté de le faire monté au jeu durant treize minutes. Contre Hibernian, ce mercredi soir, Ianis Hagi était titulaire. Résultat : il a directement offert la victoire à sa nouvelle équipe.

Le jeune roumain de 25 ans a attendu la 85ème minute pour délivrer les fans du Rangers, toujours en course pour le titre avec le Celtic. D’une belle frappe croisée imparable, il a inscrit le second but des siens et permet ainsi la victoire 2-1 du Rangers. Tout cela, un 5 février… soit le jour de l’anniversaire de son papa, la légende roumaine Gheorghe Hagi.

Le but de Ianis :

Ianis Hagi scoring his first goal for Rangers on his first start for the club 🇷🇴⚽️ pic.twitter.com/VlimlcqTHD — James Nalton (@JDNalton) February 5, 2020

Un des nombreux inscrits par son père :