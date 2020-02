Sheffield United et Sander Berge vainqueurs de Bournemouth lors du seul match de Premier League du jour

La saison formidable des Blades de Sheffield se poursuit avec une victoire dans ce qui était le seul match du jour en Premier League, Manchester City - West Ham ayant été reporté.

Sheffield United continue sa formidable lancée en Premier League : les Blades, en course pour l'Europe, l'ont emporté ce dimanche face à l'AFC Bournemouth (2-1). Les Cherries, à la lutte pour leur maintien, avaient pourtant pris l'avantage dans le premier quart d'heure via Callum Wilson, mais Billy Sharp égalisait peu avant la pause.

En seconde période, les équipiers de Sander Berge, titulaire et sorti à l'heure de jeu, ont ensuite pris l'avantage face à Bournemouth via Lundstram (84e, 2-1). Sheffield reste grâce à ce résultat à deux points de Chelsea et des places qualificatives en Ligue des Champions.