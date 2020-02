Les arbitres pour la 26e journée

Alors que la 25e journée devra encore se clôturer cette semaine, les arbitres ont été désignés pour le week-end prochain.

Lawrence Visser, Bert Put et Jan Boterberg se chargeront de Standard-Bruges, Waasland-Beveren-Courtrai et Antwerp-Genk en semaine, et c'est Jonathan Lardot qui dirigera la première rencontre du week-end, entre Eupen et la Gantoise. Le choc entre Genk et le Standard sera dirigé par Nicolas Laforge, tandis que Bram Van Driessche sera aux commandes d'Antwerp-Charleroi.