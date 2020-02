Vers la légalisation des engins pyrotechniques en Bundesliga ?

Club et supporters hambourgeois s'étaient, en effet, mis d'accord sur la dernière animation réalisée dans les tribunes du HSV. Les supporters pouvaient allumer des engins pyrotechniques, à condition que l'animation soit annoncée, encadrée et suivie par la sécurité locale.

Ensuite, Hambourg a réalisé une enquête auprès de ses supporters - de toutes les tribunes - afin de récolter leur avis sur une telle mesure. 5.000 personnes se sont exprimées. Et force est de constater que la grande majorité s'est prononcée en la faveur de la légalisation encadrée d'une telle création d'ambiance. On est bien loin des standards connus en Belgique...

98% des personnes interrogées ont déclaré ne pas s'être senties du tout en insécurité, 95% ne sont pas senties réprimées et 89% veulent que ce partenariat se poursuive à l'avenir :

