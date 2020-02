Lionel Messi revient sur son clash avec Eric Abidal

Lionel Messi avait défrayé la chronique en ce début de mois de février, réagissant aux propos d'Eric Abidal qui critiquaient les joueurs du FC Barcelone.

Eric Abidal, directeur sportif du FC Barcelone, avait en effet pointé du doigt les joueurs comme "responsables" en partie du licenciement d'Ernersto Valverde parce qu'ils ne travaillaient pas assez, estimait le Français. "Je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête", regrette Lionel Messi dans le Mundo Deportivo.

"Mais j'ai réagi parce que je me suis senti attaqué. J'ai eu le sentiment qu'il s'en prenait aux joueurs. Je ne peux pas laisser le directeur sportif parler de cette façon. Je lui ai demandé de donner des noms, car sans ça, on salit tout le monde", continue Messi, qui a mal vécu cette situation. "On dit partout que je prends les décisions, que je joue les chefs. En sélection, c'est pareil. On a dit que je choisissais les entraîneurs, que mes amis jouaient. C'est peut-être parce que je suis là depuis longtemps", s'interroge-t-il. "Je connais la maison. Mais voilà, nous avons prouvé que nous pouvions être en désaccord. Ca arrive".