Sergio Ramos fustige l'arbitrage : "Certaines décisions sur le terrain semblent préméditées"

Le Real Madrid a réalisé une mauvaise affaire hier soir en perdant à Levante, ce qui permet à Barcelone de prendre seul la tête de la Liga.

Sergio Ramos étai remonté à l'issue de la défaite des siens face à Levante, dans une rencontre où il estime que deux phases auraient dû rapporter un pénalty au Real : "Je n'aime pas parler de l'arbitrage en général. Mais je suis écœuré avec Hernandez Hernandez. Les critères sont différents à chaque match. Ma dernière faute de main lors de la Supercoupe d'Espagne contre Valence, n'était pas intentionnelle mais avait quand même été sifflée. Et cette fois, il y en a deux involontaires de Levante, mais rien n'est sifflé", soupirait le défenseur dans des propos repris par Marca.

La performance de l'arbitre José Hernandez Hernandez est pointée en particulier par le défenseur : "Je ne suis plus surpris de rien avec cet arbitre. Les arbitres étaient plus respectueux avant et les capitaines pouvaient parler avec eux. Mais pas avec Hernandez Hernandez, on ne pouvait tout simplement rien lui dire durant le match. Les capitaines sont là pour aider les arbitres. L’arrogance est quelque chose que vous avez ou pas… C'est scandaleux. Certaines décisions sur le terrain semblent préméditées. Je lui ai demandé s’il avait un problème personnel avec moi, et si oui qu’il me le dise afin qu’on puisse le régler."