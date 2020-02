Ligue 1 : Un triplé de Dario Benedetto permet à l'OM de conforter sa deuxième place

Marseille s'est repris après sa défaite la semaine passée face au FC Nantes. L'OM a déjà retrouvé le chemin de la victoire en déplacement à Nîmes lors de cette 27e journée de Ligue 1 (3-2).

Marseille s'est imposé 3-2 du côté de Nîmes ce vendredi soir grâce à un triplé de Benedetto. Mené au score après un but de Ferhat dès la 5e minute, l'OM a dû remonter un retard d’un but via son buteur argentin (10e),1-1. Avant la pause, l'ancien joueur des Boca Juniors y est allé de son doublé grâce à un bon ballon de Payet dans le dos de la défense (36e), 2-1. Benedettoy est ensuite allé de son coup du chapeau après une petite séance de cafouillage dans la surface (69e), 3-1.

En toute fin de match, Deaux a réduit l’écart en profitant d’une mauvaise sortie de Mandanda (3-2, 90e+2). Marseille possède 10 points de retard sur le PSG mais 11 points d’avance sur le Stade Rennais.