Et si la Premier League ... était purement annulée ? L'hypothèse est évoquée

Ce serait une véritable folie : la propagation du virus Covid-19 fait envisager aux médias anglais le pire, c'est-à-dire l'annulation pure et simple de la fin de saison en Angleterre.

C'est le Telegraph qui a lancé le sujet en premier : au vu de la propagation du coronavirus à travers l'Europe, les instances britanniques pourraient potentiellement décider d'interdire tout rassemblement de plus d'un certain nombre de personnes durant deux mois, ce qui impliquerait de facto la fin prématurée de la saison de Premier League.

Plusieurs événements sportifs ont déjà été annulés : les Mondiaux indoor d'athlétisme, les rencontres de Serie A de ce week-end, celles du championnat de Suisse, plusieurs opens de badminton, etc ... Jusqu'à la tenue des Jeux Olympiques de Tokyo cet été, qui pourrait être remise en cause si le virus était toujours actif au mois de mai.

Qu'en serait-il du titre ?

Si la Premier League venait, dans le pire des cas, à être prématurément arrêtée, reste à déterminer qui serait champion ... et même s'il y aurait un champion. Liverpool compte actuellement un bilan de 26 victoires en 27 matchs et est naturellement l'autoritaire leader du championnat, mais les instances du football anglais devraient décider si le classement tel qu'il existerait au moment d'une éventuelle fermeture du championnat serait considéré comme validé - ce qui impliquerait également les tickets européens et la course contre la relégation.

Un scénario-catastrophe qui fait couler beaucoup d'encre outre-Manche ...