Serie A : L'AS Roma s'impose face au Cagliari de Nainggolan au cours d'un match spectaculaire

Au cours d'un match spectaculaire, l'AS Roma est parvenue à l'emporter face au Cagliari de Radja Nainggolan.

Aujourd'hui, en fin d'après-midi (18h), Radja Nainggolan était opposé à l'AS Roma avec son club de Cagliari. L'occasion pour le Diable Rouge d'affronter son ancien équipe, avec qui il a passé cinq saisons et disputé pas moins de 203 matchs toutes compétitions confondues. Cependant, le milieu de terrain de 31 aurait sans doute préféré que les retrouvailles se passent d'une meilleure manière pour les siens.

En effet, bien qu'il ait encaissé l'ouverture du score sur une superbe réalisation de Joao Pedro peu avant la demi-heure de jeu (28e), le club de la louve a réagi rapidement et égalisé dans la foulée par l'intermédiaire de Nikola Kalinic (29e). Le Croate s'est même offert un doublé peu avant la pause (41e), permettant aux Giallorossi de prendre l'avantage. Justin Kluivert a ensuite creusé l'écart (64e) en inscrivant son deuxième but de la semaine, quelques jours après celui inscrit face à La Gantoise jeudi en Europa League.

MAMMA MIA | João Pedro trapt Cagliari op voorsprong met een PRACHTIG schot! 🤤✨



1️⃣-0️⃣ #CagliariRoma 🇮🇹 pic.twitter.com/hGaWoCTRZ9 — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) March 1, 2020

Finalement, même si Gaston Pereiro a permis aux coéquipiers de Nainggolan de revenir dans le match à un quart d'heure de la fin (75e), Aleksandar Kolarov a redonné l'avantage aux romains quelques minutes plus tard (81e). Pas abbattus par ce quatrième but, les hommes de Rolando Maran ont poussé jusqu'au bout, Joao Pedro est même parvenu à signer un doublé (89e). A cette occasion, il est devenu le deuxième joueur étranger de l'histoire de Cagliari à marquer au moins 16 buts en une seule saison de Serie A, après David Suazo (22) selon le site de statistique Opta Jean. Malgré une fin de match haletante laissant place à 8 minutes de temps additionnel, le score n'a plus bougé ensuite. Les romains sont donc parvenus à s'imposer sur le fil 4 buts à 3 au cours d'un match spectaculaire.