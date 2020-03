A défaut de l'abandonner, la Premier League pourrait réformer le VAR

Plus que dans n'importe quel autre championnat, c'est en Premier League que le VAR est le plus souvent contesté.

Un récent sondage indiquait que la grande majorité des supporters anglais était opposée à l'introduction de la vidéo assistance. Il n'est d'ailleurs pas rare d'entendre des "F*ck the VAR" émaner des tribunes.

Conscient du problème, la Premier League voudrait innover pour rendre le VAR plus apprécié. A défaut de l'abandonner, les dirigeants de la Ligue la plus suivie au monde proposent la réforme suivante : ils voudraient que les discussions entre les arbitres sur le terrain et ceux situés dans la camionnette puissent être entendus dans le stade. Ainsi, les supporters, joueurs, staffs, journalistes, pourraient comprendre certaines décisions... Ou avoir de nouveaux motifs pour être en désaccords avec celles-ci ?