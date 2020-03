Pluie de bonnes nouvelles pour le Bayern

Tous les feux sont au vert pour les Bavarois.

Qualifiés pour les demi-finales de la Coupe cette semaine, quasiment qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Champions et solide leaders de Bundesliga, les Bavarois sont en pleine bourre depuis le début de l'année.

Et les bonnes nouvelles viennent s'ajouter à ce constat: à deux jours de recevoir Augsburg, le coach du Bayern Hansi Flick, récupère Jérôme Boateng, Lucas Hernandez et Javi Martinez. Et Kingsley Coman devrait bientôt suivre ses coéquipiers.