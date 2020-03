La France prend une mesure radicale pour lutter contre le coronavirus !

Alors que les mesures se multiplient dans le monde du football en raison du coronavirus, la France vient de prendre une mesure radicale.

En effet, la Ministre des Sport, Roxana Maracineanu, vient d'annoncer que plus aucun match de Ligue 1 et Ligue 2 ne pourra se jouer en France devant plus de 1000 spectateurs jusqu'au 15 avril. "Il faut respecter la décision selon laquelle il ne faut pas qu'il y ait plus de 1000 personnes dans le stade. Ou alors, ils joueront à huis-clos".

Par conséquent, jusqu'au 15 avril, les clubs des championnats de France, Ligue 1 et Ligue 2 confondues, devront faire le choix de vendre 1000 billets au maximum ou de jouer leurs rencontres à huis-clos, mais seulement dans le cas où le préfet ne décide pas de reporter la rencontre.