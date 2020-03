Espagne : rencontres suspendues au niveau amateur

Après les huis clos et les rencontres reportées au plus haut niveau, l'Espagne a pris des décisions importantes au niveau de son football amateur.

Au final, seul le football professionnel tiendra sa place en Espagne dans les prochaines semaines. En effet, uniquement les rencontres de Primera et Segunda División se joueront, comme annoncé par la Fédération espagnole de football.

En ce qui concerne le foot en salle et les séries non professionnelles de football féminin et masculin, toutes les rencontres des deux prochaines semaines sont annulées dû à un risque de propagation du coronavirus trop important.