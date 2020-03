Le Patro Eisden de Stijnen prêt à rejoindre la D1B ? L'ancien portier du Club de Bruges réagit

Pas de football avant le mois de mai en Belgique. Des voix s'élèvent déjà en faveur de l'arrêt total de la compétition cette saison. Dans ce cas, nous pourrions avoir 18 équipes en D1A l'année prochaine, ce qui permettrait à la D1B d'accueillir deux nouvelles écuries de D1 Amateurs.

Le promu serait-il prêt à rejoindre la D1B ? Non, le club ne se sent pas encore prêt. Le club a même retiré sa demande de licence. "Allons-y doucement. Sur le plan athlétique, nous sommes sur la bonne voie. Plus que cela, nous dépassons les attentes sur le terrain. Mais, de manière extrasportive, il reste tout simplement trop de travail pour penser au football professionnel en ce moment", a confié Stijn Stijnen.

Promotion dans deux ans

L'ancien gardien de but du Club de Bruges et du Beerschot est aujourd'hui entraîneur en D1 Amateurs. "Le football professionnel ne se limite pas à l'emploi de footballeurs professionnels. Le club doit maintenant mettre en place une structure qui permette de créer des emplois rémunérés. Cela nécessite un budget. En raison de l'avance rapide et sportive, il semble que nous ne puissions pas suivre dans ce domaine, mais tout se passe comme prévu".

Longtemps présent dans le Top 4, synonyme de Tour Final, le Patro Eisden occupe actuellement la 5ème place. "Nous voulons monter tous les deux ans. Nous avons immédiatement réussi et nous n'en sommes qu'à la deuxième année. Parce que nous sommes déjà au sommet, les gens veulent que les choses aillent plus vite, mais ce n'est pas un problème. Il nous reste encore deux saisons".

Le club limbourgeois ne veut pas aller trop vite, même s'il y a peut-être des places supplémentaires en D1B. "Nous ne voulons pas sauter d'étapes, alors prenons les mesures nécessaires au sein du football amateur. Si sommes promus, nous ne voulons pas le faire de façon artificielle, mais nous voulons le faire avec des performances sur le terrain", a conclu M. Stijnen.