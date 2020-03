Un cadre du Bayern laisse entrevoir un départ

Le joueur avait rejoint le groupe professionnel du Bayern en 2010.

Incontournable au Bayern, le contrat de David Alaba se termine en juin 2021. Toutefois, le club n’a toujours pas entamé de discussions concernant une prolongation. Doit-il y voir un message ? "Je me sens très bien à Munich. Mais je pourrais également imaginer prendre un chemin différent, cela reste à voir. Je n’y pense pas pour le moment", confiait l'international autrichien dans un entretien accordé à GQ Magazin.

A la question de savoir s'il se verrait vivre dans des villes comme Madrid ou Barcelone, le latéral a répondu par la positive : "Oui, je ne sais pas si ce serait pendant ou après ma carrière, mais je ne serais pas contre. Je sais à quel point le football évolue rapidement, et je me verrais sans problème m’éloigner pendant un ou deux ans d'ici, à un moment donné de ma carrière, pour aller par exemple vivre aux États-Unis et apprendre à connaître une nouvelle culture. Mais cela pourrait également être en Autriche, à Vienne, ou à Munich. Nous verrons."