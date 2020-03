Le père de Luka Jovic sort du silence : "S'il doit aller en prison, qu'il y aille..."

Après avoir quitté l'Espagne pour fêter l'anniversaire de sa petite amie en Serbie, l'attaquant du Real Madrid est au coeur de la polémique.

Afin de pouvoir se rendre en Serbie et fêter l'anniversaire de sa copine Sofia, Luka Jovic a quitté le lieu de sa quarantaine, alors que l'Espagne est en confinement à cause de la pandémie de coronavirus. De plus, les joueurs du Real Madrid ont été isolés après un cas positif au sein de l'équipe de basket.

Le jeune attaquant a depuis effectué ses excuses. Son père, Milan, a décidé d'apporter son soutien. "Sofia n'est pas sortie faire la fête pour son anniversaire parce qu'elle est enceinte. Luka n'a rien fêté dehors. Il était avec sa copine à la maison. Ils ne sortent pas de là-bas. [...] Il a passé deux tests, et les deux ont été négatifs. C'est pour ça qu'il s'est dit qu'il pouvait aller en Serbie", a-t-il expliqué sur Radio Puls.

Le joueur âgé de 22 ans va faire l'objet d'une enquête dans les deux pays pour avoir violé l'interdiction de voyager et celle de circuler dans les rues. "Maintenant, on dirait que c'est un grand criminel. S'il doit aller en prison, qu'il y aille... Je suis totalement d'accord avec le président et le Premier ministre (serbes), mais seulement s'il est coupable", a conclu le père Jovic.