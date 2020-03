Manchester United veut rassurer, financièrement, ses supporters

Old Trafford est le stade anglais qui accueille le plus grand nombre de supporters chaque saison. De nombreux facteurs ont causé une hausse radicale des prix des billets en Premier League, parmi celles-ci la financiarisation du football et la hausse incessante des sommes en jeu.

A tel point que l'achat d'un abonnement est devenu un énorme sacrifice financier pour un nombre important de supporters pourtant les plus fidèles à leurs clubs de coeur. Les dirigeants mancuniens semblent avoir pris conscience de cet état de fait. Dans un communiqué publié sur son site internet, Manchester United a promis à ses supporters de leur rembourser leur abonnement pour les matchs qui n'auraient finalement pas lieu. Les Mancuniens proposent deux solutions pour ce faire : "Si les matchs ne pouvaient reprendre ou seulement à huis clos, Manchester United confirme que les abonnés se verront proposer une remise au prorata sur leur abonnement 2020-2021 ou alors un remboursement au prorata de leur abonnement annuel en fonction du nombre de matchs restants". A Old Trafford, l'abonnement le moins cher coûte un petit peu plus de 700 euros. Mais le prix moyen est de 1.100 euros à l'année. Des sommes qui ont chassé de nombreux habitués des tribunes de Premier League. ℹ️ Important information regarding financial arrangements for #MUFC season ticket holders. — Manchester United (@ManUtd) March 27, 2020