Coronavirus : un concert organisé par la Liga rapporte près d'un million d'euros

La ligue espagnole a organisé un événement pour récolter des fonds.

Et le succès a été au rendez-vous puisque plus d'un million d'euros ont été récoltés lors de cet événement. Plusieurs sportifs comme Gerard Piqué, Sergio Ramos ou encore Rafael Nadal ont participé au "LaLigaSantander Fest".

Le concert a été retransmis en streaming dans plus de 180 pays et a été regardé par plus de 50 millions de personnes.

Le montant récolté est destiné à acheter du matériel sanitaire pour aider le personne soignant en Espagne, un des pays les plus touchés par l'épidémie.