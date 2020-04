Le geste fort de Dortmund pour lutter contre le coronavirus !

Pionnier en matière d'initiatives pour lutter contre le coronavirus, le Borussia Dortmund a réalisé un geste fort pour aider les malades.

Il y a quelques semaines, une partie des supporters du BVB s'était mobilisée pour proposer des services de livraison gratuits à destination des personnes jugées à risque vis à vis du coronavirus. Un bon exemple que l'institution des Jaune et Noir a ensuite suivi. En effet, le club de Axel Witsel et Thorgan Hazard a choisi de mettre à disposition son stade pour le reconvertir en un centre de soin et de dépistage pour les personnes touchées par l'épidémie.

Le directeur général du club allemand, Hans-Joachim Watzke, s'est ensuite expliqué sur les motifs de cette décision via le communiqué officiel réalisé par le club. " Notre stade est la fierté de la ville et est très reconnaissable par tous les habitants de Dortmund et des alentours. C'est l'endroit idéal pour aider les personnes qui souffrent de difficultés respiratoires et de fièvre".