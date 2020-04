Deinze: de la D1 amateurs... à la D1A?

Comme le RWDM, Deinzze fait partie des rares clubs alignés en D1 amateurs à avoir obtenu la licence pro. Champion de D1 amateurs, le club de Flandre Orientale pourra donc sans problème évoluer en D1B la saison prochaine.

À moins que le jeu des licences ne rende l'histoire encore plus folle? "Nous pourrons évoluer en D1B la saison prochaine... ou dans une D1A à 20 clubs", twitte le club

Wij kregen net te horen dat onze licentieaanvraag goedgekeurd is en wij zo mogen aantreden in 1B of misschien in eerste klasse met 20 ploegen ;) #deinze pic.twitter.com/RdhRPKNkqH