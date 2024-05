Un Unioniste le clame haut et fort : "Bien sûr que je veux rester !"

L'Union Saint-Gilloise a terminé la saison sur une bonne note, en battant Genk ce dimanche. Les Unionistes et Alessio Castro-Montes peuvent cependant nourrir quelques regrets.

L'Union Saint-Gilloise termine la saison en tant que dauphin du champion, le Club de Bruges. De plus, ils ont remporté la Coupe de Belgique.

A notre micro ce dimanche, Alessio Castro-Montes n'a cependant pas caché une touche de déception. "Mon sentiment ? On est un peu déçus, surtout après le match où le public commence à mettre l'ambiance et à chanter. On pensait vraiment que le Cercle gagnait 0-1 (contre le Club, nda)."

Très vite, les Bruxellois ont compris que le Club allait être champion. "On a vu que le public s'était vite calmé. On commençait à y croire. Il restait encore une petite dizaine de minutes. C'est dommage. J'ai revu la phase vite fait. C'est un peu difficile de donner mon opinion sur la phase maintenant."

Castro-Montes admet que l'Union a failli au mauvais moment. "On a perdu le titre sur les 4 premiers matchs. C'est dommage qu'on ait eu ce moment dans les Play-offs. On peut quand même être très fier, avec la Coupe qu'on a gagnée. Notre saison est réussie, mais pas complètement."

Arrivé de La Gantoise l'été dernier, Castro-Montes a réalisé une superbe saison. Restera-t-il à l'Union la saison prochaine ? "Pour le moment, il n'y a encore rien. On ne sait jamais, mais je suis très content de ma saison. S'il y a l'envie de continuer avec l'Union ? Bien sûr."