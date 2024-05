Thomas Meunier à l'Atletico ? Une clause pourrait tout changer...mais d'autres éléments vont entrer en compte

Thomas Meunier accompagnera bien les Diables Rouges à l'Euro cet été. Décrochera-t-il également un transfert ?

Il y a tout juste huit ans, c'est dans la peau d'un joueur du Club de Bruges que Thomas Meunier avait abordé l'Euro 2016 en France. Il en était ressorti en tant que nouveau latéral droit du PSG. Décrochera-t-il à nouveau un transfert cet été ?

Il y a quelques jours, un média espagnol avait révélé que le Gaumais était sur la liste de l'Atletico Madrid pour le prochain mercato. Une conséquence de sa très bonne deuxième partie de saison avec Trabzonspor (7 assists).

"Je ne sais pas d’où sont venues ces rumeurs, mais elles ne sont pas fondées. Il n’y a rien de concret. Trabzonspor va jouer la Coupe d’Europe et songe à se renforcer à cet effet. C’est intéressant. Maintenant, on ne sait jamais ce qui peut se produire, mais je n’y pense pas pour l’heure. Ma priorité, ce sont les Diables et l’Euro" déclare-t-il à La Dernière Heure.

Meunier dèjà dans sa dernière année de contrat à Trabzonspor

Il avoue tout de même disposer d'une clause de départ dès cet été dans son contrat. Sans compter que le quotidien en Turquie n'est pas facile : "Je loge à l’hôtel et en dehors du foot, il faut bien avouer que les distractions sont rares. Ce n’est pas Paris ni Istanbul… Le plus dur, c’est d’être éloigné de mon épouse et des enfants qui me rejoignent quand il y a des congés scolaires. Mais il n’y a pas toujours de vol direct. Il faut jusqu’à 8 h 30 pour venir".

Mais il affirme qu'un départ n'est pas à l'ordre du jour. Il faudra donc attendre encore un peu pour savoir l'Atletico offrira une seconde jeunesse à un autre trentenaire délaissé par Dortmund après Axel Witsel.