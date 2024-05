Une première sélection dans un grand tournoi ? Maxim De Cuyper pourra tenter de s'inspirer... de Divock Origi !

Surprise assez conséquente dans la sélection de Domenico Tedesco, ce mardi. La présence de Maxim De Cuyper, appelé pour la première fois de sa carrière en équipe nationale A, et directement dans la liste pour un grand tournoi.

Pas d'Hans Vanaken, mais bien Maxim De Cuyper dans la sélection de Domenico Tedesco pour l'Euro 2024. Le joueur du Club de Bruges est appelé pour la première fois en équipe nationale A, et c'est directement dans la liste pour disputer un grand tournoi.

Une situation qui pourrait paraître rare, mais qui ne l'est finalement pas tellement. De Cuyper est, en réalité, le septième "nouveau Diable" sélectionné pour la première fois juste avant un Euro.

Le premier, c'était, bien sûr, Raymond Goethals

Les premiers dans le cas furent le gardien Luc Sanders (Bruges) et l'arrière droit Gilbert Van Binst (Anderlecht) en 1972, sélectionnés par un certain Raymond Goethals, suivis huit années plus tard par Ronny Martens, juste avant l'Euro 1980, qui venait, aussi, de lancer sa carrière au Sporting d'Anderlecht.

Avant que la nouvelle génération (l'ancienne, désormais) ne prenne le relais, Wim De Coninck fut le dernier concerné, juste avant l'Euro 1984, lui qui portait les couleurs du KSV Waregem lorsqu'il a été appelé pour la première fois par Guy Thys.

Wilmots et Martinez l'ont aussi fait

Bien plus dernièrement, Roberto Martinez avait appelé Christian Kabesele pour la première fois juste avant l'Euro 2016, ainsi que, dans une moindre mesure, Thomas Kaminski pour la toute première fois en 2020.

Première sélection, premier grand tournoi, c'est aussi quelque chose qu'avait fait Marc Wilmots, en tant que sélectionneur, en convoquant Adnan Januzaj et Divock Origi juste avant la Coupe du Monde 2014. Le tout jeune attaquant le lui avait bien rendu en marquant le seul et unique but de la rencontre, en poule, contre la Russie. Il s'agit donc du dernier Diable à avoir inscrit son premier but (ou à s'être rendu décisif) dans un grand tournoi, lors de son premier rassemblement.

Les premières sélections juste avant un grand événement ne sont pas rares et, si elles étonnent parfois, elles peuvent aussi galvaniser. En pleine bourre grâce à la fin de saison de Bruges, Maxim De Cuyper ne se posera pas trop de questions, et saisira chaque opportunité qui se présentera à lui... avec la même réussite que Divock Origi ?