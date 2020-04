Kenny Dalglish, légende de Liverpool, testé positif au coronavirus

Kenny Dalglish, 69 ans, a été testé positif au coronavirus mais ne montre aucun symptôme, a annoncé sa famille via un communiqué. La légende du Liverpool FC a été admis à l'hôpital mercredi pour traiter une infection nécessitant une intraveineuse et a subi un test de routine, qui s'est avéré positif, "de manière inattendue".

