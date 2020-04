📷 Les Ultras du PSG solidaires des travailleurs de la santé au quotidien : "On passe à la vitesse supérieure"

"Depuis trop longtemps, le personnel soignant [...] souffre de confitions de travail déplorables" dénonce le Collectif Ultras Paris dans un récent communiqué. Pour y remédier, selon leurs capacités, les supporters du PSG ont décidé de se mobiliser quotidiennement en cette période de crise sanitaire.

Tous les jours, dans différents hôpitaux français, de nombreux Ultras livrent des denrées alimentaires. Aussi, pour soutenir et aider les travailleurs de la santé qui n'ont plus de temps pour eux, le Collectif leur commande des petits-déjeuners, des pizzas et diverses boissons. "Si cela leur permet de s'évader quelques minutes avant de repartir au combat, ce sera déjà une petite victoire !" expliquent-ils. Ce dimanche de Pâques n'a pas échappé à la règle :

Depuis le début du confinement, il y a bientôt un mois, les supporters font preuve de solidarité. Dans de nombreux hôpitaux, mais aussi dans certaines casernes de pompiers.

-2 casernes de pompiers de Rouen #SoutienAuxSoignants #EnsemblesRestonsChezNous #FuckCOVID19 pic.twitter.com/c5xBtkrjJx — Collectif Ultras Paris (@Co_Ultras_Paris) April 12, 2020

Encore merci à Ô Gourmandises pour ces petites douceurs !!#SoutienAuxSoignants #EnsemblesRestonsChezNous #FuckCOVID19 pic.twitter.com/V8AC9T8cwJ — Collectif Ultras Paris (@Co_Ultras_Paris) April 11, 2020

Les Ultras du PSG ne sont pas les seuls, évidemment, à faire preuve d'une telle solidarité. "Ensemble nous sommes invicibles, maintenant on passe à la vitesse supérieure" concluent-ils.