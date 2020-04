Les groupes de supporters rivaux s'unissent contre la reprise des championnats

"Le football n'est pas un programme télévisuel - Non à une reprise prématurée", titre le récent communiqué cosigné par 45 collectifs de supporters français.

La LFP souhaite une reprise des championnats le 1er ou 17 juin

Encouragés et repris par l’Association Nationale des Supporters, bien que rivaux en temps normal, ils se sont mis d’accord sur la revendication suivante : « Non à une reprise prématurée du football » réclamée par certains et envisagée par d’autres.

En effet, la Ligue Professionnelle de Football (LFP) a annoncé ce lundi qu’elle souhaitait une reprise des championnats professionnels français le 1er ou le 17 juin. Les dirigeants du football français veulent également que le championnat se termine avant le 25 juillet, pour laisser place au suivant et aux compétitions européennes de clubs dès le mois d’août. Cela voudrait dire minimum un match tous les trois jours par club. Inenvisageable pour les joueurs – et leur santé -, mais également pour les supporters. Et ce, avec ou sans eux dans les stades.

Pour les supporters, il est inenvisageable de reprendre

Pour ces 45 groupes de supporters de Ligue 1 et Ligue 2, pas question d’envisager cette reprise pour le moment. Même sans supporters dans les stades : « Il n’est pas envisageable que le football reprenne prématurément. Il n’est pas envisageable qu’il reprenne à huis-clos. Il reprendra en temps voulu, quand les conditions sanitaires et sociales seront réunies ».

Le football business pointé du doigt : « insupportable, indécent, cupide, … »

Ces « querelles entre les têtes pensantes du football » ne sont clairement pas du goût des groupes signataires. Selon ces derniers, c’est le modèle dominant actuel dans le football qu’il faut changer. « L’économie a achevé de prendre le pas sur le sport. Ce football se meurt de s’être arraché à ses racines et de n’être pas capable de voir plus loin qu’un exercice budgétaire, qu’une fenêtre de transferts ou qu’un contrat pluriannuel de retransmission télévisuelle. Privé de sa base et privé de toute vision économique de long-terme, le football est devenu un programme télévisuel qui a cru pouvoir se passer de stades pleins, mais qui ne peut surtout pas se passer de l’argent des diffuseurs ».

Des groupes de supporters solidaires, sur le terrain, des travailleurs de la santé

En attendant de pouvoir s'adonner à leur passion de nouveau, en temps voulu, les 45 groupes signataires agissent, pour la plupart, concrètement et quotidiennement pour venir en aide aux travailleurs de la santé et à ceux dans le besoin. « De nombreuses associations ont délaissé l’animation visuelle et sonore des tribunes pour mettre leur savoir-faire collectif et logistique au service de leur territoire et du personnel de la santé », continue le communiqué.

En effet, comme de nombreux groupes de supporters belges, certains groupes ultras français sont très actifs et dévoués pour aider le personnel médical, entre autres, comme nous le détaillons dans un précédent article.

Le communiqué complet :