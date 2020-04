La Bayern déjà tourné vers la saison prochaine

A l'image de Dortmund qui a repris les entrainements, la Bundesliga pointe le bout de son nez et semble vouloir reprendre d'ici peu.

Alors que la Ligue se penche toujours sur la possibilité de terminer la saison, certains clubs sont déjà tournés vers la prochaine saison. C'est le cas du Bayern.

Avec Alexander Nübel (Schalke 04), les Bavarois ont mis la main sur un gardien de but prometteur, et le directeur sportif Hasan Salihamidzic cherche des renforts supplémentaires : "Nous cherchons à renforcer notre équipe avec un grand talent européen et une star internationale", a-t-il confié au journal Welt am Sonntag.

Salihamidzic s'attend également à ce que le gardien Manuel Neuer reste en Bavière pour y battre des records.

Les tensions autour de la négociation de sa prolongation de contrat semblent avoir été apaisées et "résolues en interne" d'après Salihamidzic : "Manuel sait que nous l'apprécions beaucoup. J'ai moi-même joué avec Oliver Kahn, je sais donc à quel point un gardien de but de haut niveau peut être important pour une équipe. Et Manuel Neuer est un joueur de cette trempe, un gardien de but de très haut niveau."