Reprendre les entraînements le 11 mai et la compétition mi-juin : Un joueur de Ligue 1 trouve cela ahurissant

La Ligue 1 aimerait bien reprendre l'entraînement à partir du 11 mai, date annoncée pour la sortie du confinement, et la compétition à la mi-juin.

Le milieu offensif de Nîmes, Romain Philippoteaux (32 ans, 28 matchs et 5 buts en L1 cette saison) trouve cela ahurissant.

"J'ai du mal à y croire. Les instances nationales insistent, mais quand on voit le nombre de décès par jour et toutes les grandes manifestations annulées jusqu'en septembre, je ne vois pas comment nous, au foot, ça peut être possible de reprendre les entraînements mi-mai et le championnat courant juin", explique le joueur âgé de 32 ans auprès de La Provence.

"Échafauder un plan pareil, je trouve ça ahurissant, c'est trop précipité. S'il faut y aller, on ira, mais je n'ai pas l'impression qu'on s'occupe vraiment de la santé des joueurs. C'est pourtant préoccupant, et ce, d'autant plus que le jeune de Montpellier, Junior Sambia, est touché par le Covid-19. Ça montre bien que personne n'est intouchable face au coronavirus, évidemment", a déclaré Romain Philippoteaux.