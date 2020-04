Les préconisations des médecins des clubs : "Désinfecter ballons et terrains avant le match et à la mi-temps"

Entre les collectifs de supporters qui ne veulent pas entendre parler de reprise à huis clos, le ministère de la santé qui se veut très prudent, et désormais les médecins des clubs qui préconisent des mesures drastiques, la Liga aura fort à faire pour organiser la suite du championnat.

Dans un communiqué retranscrit par El Pais, l'association espagnole des médecins des clubs a recommandé la stérilisation des ballons et des pelouses avant les matchs, mais aussi à la mi-temps de ceux-ci, en cas de reprise des compétitions officielles. Leur représentant, Rafa Ramos, précise :

"Tout le matériel, même la pelouse, devra être nettoyé avant les matchs, à la mi-temps et après. Il est possible d'être infecté par un ballon, mais lorsque vous êtes touché par un ballon stérilisé, sur une surface stérilisée, c'est beaucoup plus difficile".

Plus globalement, Ramos s'est montré prudent, voire sceptique : "Nous avons encore de nombreux doutes. Par exemple , sur le fait que les équipes vont vivre ensemble dans un hôtel avant ou pendant la compétition. Elles vont également se déplacer en bus, en avion, etc".