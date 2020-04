Kevin De Bruyne évoque son admiration pour Michael Owen

La suspension des compétitions officielles permet d'en savoir un peu plus sur certains joueurs. Kevin De Bruyne s'est replongé dans son enfance pour se souvenir du joueur qu'il admirait le plus.

Le Diable Rouge s'est entretenu avec Het Laatste Nieuws ce week-end. L'ancien attaquant se remémore : "Quand j'avais environ 8 ans, mon joueur préféré était Michael Owen de Liverpool. C'est aussi parce que j'étais moi-même un véritable attaquant à l'époque".

Depuis, Kevin De Bruyne s'est transformé pour devenir le meilleur milieu de terrain du monde, de l'avis de nombreux joueurs et analystes : "Après cela, mon amour pour le football, en général a évolué. Je n'ai plus seulement observé des joueurs ou des postes spécifiques. Pendant longtemps, j'ai analysé des gestes et autres trucs, souvent des petites trucs, de tel ou tel joueur. Non pas pour les copier, mais pour devenir un joueur original, différent".