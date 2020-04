Manchester United suit l'exemple de Chelsea

Ainsi, les Blues ont décidé de rembourser une partie des abonnements de leurs supporters. Aussi - l'Angleterre est connue pour sa tradition de l'éloge de la charité - Chelsea a donné de l'argent à des associations venant en aide aux plus démunis.

Les Mancuniens ont tenu à suivre cet exemple. En effet, indiquent-ils ce jeudi après-midi sur leur site internet, le club va faire livrer 60.000 repas gratuits aux personnes dans le besoin. Cet acte de solidarité se fait dans le cadre d'une collaboration avec le National Health Service (NHS), le système de soins de santé public du Royaume-Uni. D'ailleurs, les Mancuniens éclairent, chaque soir, les lettres NHS sur leur Old Trafford.

