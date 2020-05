Le remplaçant de Thomas Meunier au PSG?

Le latéral droit italien était déjà annoncé à Paris l'été dernier.

L'avenir de Thomas Meunier n'est pas encore tracé: le Diable Rouge qui est en fin de contrat a fait d'une prolongation sa priorité, mais les négociations ne semblent pas avancer, le PSG aurait déjà identifié un possible remplaçant en cas de départ.

Selon les médias italiens, Mattia De Sciglio est toujours dans le viseur du PSG. Actif à Turin depuis près de trois ans, l'Italien a très peu joué cette saison avec la Juve, la fautte à deux blessures qui l'ont écarté des terrains durant de nombreuses semaines, et il pourrait, après plus de dix ans au plus haut niveau du foot italien, découvrir un championnat étranger pour la première fois de sa carrière.