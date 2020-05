Plusieurs nouveaux cas de Covid-19 au sein de deux clubs italiens !

Depuis le début du mois de mars, les compétitions sportives ont été suspendues un peu partout sur la planète à cause de la pandémie de Covid-19.

La Fiorentina avait annoncé que plusieurs membres du club, dont trois joueurs, avaient été testés positifs au coronavirus au début de la pandémie. Hier soir, la Viola a annoncé qu'il y avait six nouveaux cas au sein du club. "Suite aux contrôles de laboratoire effectués hier après-midi, l'ACF Fiorentina annonce que 3 athlètes et 3 membres du personnel technico-sanitaire ont été identifiés comme positifs au Covid-19. La société a procédé conformément au protocole pour poursuivre l'isolement des personnes concernées. Demain matin, le reste du groupe doit subir des examens médicaux et sportifs avant le début de l'activité sur le terrain."

La Sampdoria a également annoncé quatre nouveaux cas au Covid-19. La formation de Gênes précise que parmi ces trois joueurs, un avait déjà été testé positif en mars dernier. Pour rappel, cinq joueurs de la Samp avaient déjà été frappés par le coronavirus (Gabbiadini, Colley, Ekdal, La Gumina et Thorsby). La Sampdoria avait communiqué leur guérison le 23 avril dernier.