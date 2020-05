La Premier League sur terrain neutre ? Les clubs disent non, les décideurs prennent note

Le gouvernement britannique a laissé la porte ouverte à une reprise de la Premier League, mais les modalités sont encore très floues.

Le gouvernement britannique a annoncé ce lundi que les compétitions sportives pourraient potentiellement reprendre à partir du 1er juin, laissant la porte ouverte à une reprise de la Premier League si un accord est trouvé avec les clubs et si un protocole est mis en place. Mais ce protocole sera bien difficile à organiser et les clubs ont au moins fixé une exigence : le chef exécutif de la PL, Richard Masters, a confirmé que l'intégralité des clubs voulaient que les rencontres aient lieu à domicile et en déplacement, mais pas sur terrain neutre.

"Tout le monde préférerait jouer à domicile si possible. Certains clubs sont plus virulents que d'autres à ce sujet. Nous travaillerons très dur pour trouver une solution responsable et sûre pour finir la saison", a-t-il affirmé à Skysports. "Aucune décision ne sera prise avant que nous en ayons parlé avec les joueurs et les entraîneurs, ces rendez-vous sont prévus plus tard dans la semaine". Un autre point à discuter sera le statut des joueurs en fin de contrat le 30 juin ou prêtés jusqu'à cette date ; la tendance est à une prolongation exceptionnelle de leur contrat jusqu'à la fin de la saison.