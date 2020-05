Axel Witsel devrait bien manquer la reprise de la Bundesliga

Axel Witsel souffre d'une blessure musculaire et ne sera pas de la partie pour la reprise de la Bundesliga le week-end prochain.

On l'oublierait presque tant c'est surréaliste, mais le week-end prochain, la Bundesliga va reprendre son cours à huis-clos. Pour l'occasion, c'est un derby de la Ruhr entre le Borussia Dortmund et Schalke 04 qui relancera la saison. Mais Axel Witsel, victime d'une blessure musculaire, manquera la reprise, rapporte Kicker ce mardi, tout comme son compère au milieu de terrain Emre Can. Marco Reus, lui, s'était blessé en février et n'est pas encore remis.

Les équipes allemandes sont actuellement en quarantaine en camp d'entraînement et doivent y rester durant les sept jours précédant la reprise du championnat, afin de garantir qu'ils ne contractent pas le coronavirus d'ici au week-end (tous ont été contrôlés). Witsel et Can auraient quitté le centre d'entraînement, ce qui signifie qu'ils ne pourront quoi qu'il en soit pas jouer.