Dries Mertens confirme l'intérêt de Chelsea et affiche sa préférence

En fin de contrat avec le Napoli, Dries Mertens pourrait être l'une 'des bonnes affaires' du prochain mercato. Mais s'il peut choisir...

Cité du côté de Chelsea, de l'Inter Milan et même du PSG, Dries Mertens suscite de nombreuses convoitises et il en est conscient. "Il y a eu l'intérêt de Chelsea et aussi d'autres clubs", confirme-t-il dans un entretien accordé à Sky Sports.

"Jamais eu l'intention de changer"

Mais la priorité du Diable Rouge n'est pourtant pas d'aller voir ailleurs: "Je suis heureux et je veux rester à Naples", insiste celui qui a égalé le record de Marek Hamsik, meilleur buteur de l'histoire des Partenopei, cette saison.

"Dans ma tête, il n'y a jamais eu l'intention de changer de club", conclut Dries Mertens, qui aimerait donc vivre une huitième saison, au moins, dans le sud de l'Italie.