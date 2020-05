La Premier League a testé près de 750 personnes, six cas positifs confirmés

La Premier League a entamé des procédures de testing à grande échelle en vue d'une reprise au mois de juin et les premiers résultats ont révélé six personnes positives au coronavirus.

Skysports rapporte que la Premier League a réalisé 748 tests au sein de l'intégralité des clubs anglais, staffs et noyaux confondus, ce week-end ; six de ces tests sont revenus positifs, sans que l'identité des personnes positives ait été révélée. Il ne s'agit donc pas nécessairement de joueurs. Ces personnes devront s'isoler au moins pendant 7 jours et ne pourront pas se rendre au centre d'entraînement de leur club.

Une seconde phase de testing aura lieu plus tard cette semaine. Ces chiffres restent cependant assez "normaux" dans l'optique d'une reprise ; rappelons qu'en Bundesliga et 2.Bundesliga, plusieurs joueurs avaient été testés positifs sans que cela n'empêche la reprise des compétitions.