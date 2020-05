Jürgen Klopp "aux anges" après avoir repris l'entraînement avec Liverpool

Les clubs doivent néanmoins respecter des mesures de sécurité strictes afin d'éviter de nouveaux cas de coronavirus. Mais Jürgen Klopp compte bien faire respecter ces mesures afin que tout se passe bien pour ses joueurs.

L'entraîneur de Liverpool parle d'une "période difficile pour les joueurs" et qu'il ne s'agit pas d'un "retour à la normale" mais il s'est également dit "aux anges" à l'idée de revenir s'entraîner avec son effectif.

A l'heure actuelle, personne ne sait si la Premier League va reprendre alors que Liverpool compte une avance de 25 points sur Manchester City mais n'est toujours pas mathématiquement champion. Si la saison devait être annulée sans champion proclamé, ce serait une catastrophe pour le club qui attend le titre depuis 1990.

The boss and Pep are back at Melwood 😃 pic.twitter.com/xHvl8LeF9L