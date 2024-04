L'entraîneur du Cercle ne se laisse pas abattre et envoie un avertissement aux autres clubs de PO1

Le Cercle Bruges affrontera Anderlecht à domicile dimanche après-midi. Le club a ainsi l'occasion de se reprendre après sa défaite 3-0 mercredi.

Le Cercle Bruges a perdu 3-0 sur le terrain d'Anderlecht mercredi. Difficile de se remettre d'une telle défaite quand on affronte encore la même équipe quelques jours plus tard.

Mais Miron Muslic n'a pas l'intention d'abandonner. "Nous montrerons dans les semaines à venir qu'il reste encore suffisamment de fraîcheur, d'énergie et de volonté dans cette équipe", assurait-il après la défaite.

"Contre Anderlecht, nous avions des garçons de 19 et 20 ans en défense centrale. Jonas Lietaert et Christiaan Ravych ont fait un travail magnifique, mais avec Popovic et Daland, nous aurions bien sûr disposé de plus d'expérience à ce niveau".

"Avec leur retour, je peux maintenant placer Siquet, Ravych et Lopes à leurs postes de prédilection, ce qui renforcera l'équilibre de l'équipe", poursuit Muslic.

Muslic s'est fixé un objectif : il aimerait obtenir au moins cinq points supplémentaires dans ces Play-offs de Champions. "Les 25 à 30 premières minutes contre Anderlecht n'étaient vraiment pas mauvaises, mais des erreurs individuelles nous ont coûté cher."

"Si nous pouvons réduire le nombre d'erreurs et retrouver un peu plus d'efficacité en attaque, je parie que nous pourrons à nouveau prendre au moins 5 points lors des prochains matchs", prévient Muslic. Brian Riemer, mais aussi les autres coachs de Champions Playoffs sont prévenus.