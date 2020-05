Le top 6 tourne le dos à Benito Raman et Schalke 04

Nouveau week-end compliqué pour Benito Raman, sorti du banc en fin de match et Schalke 04, battus à domicile par Augsbourg et qui perdent de précieuses unités dans la lutte pour un ticket européen.

Augsbourg avait déjà ouvert la marque grâce à un superbe coup-franc d'Eduard Löwen, c'est Noah-Joël Sarenren Bazee, tout juste sorti du banc, qui a définitivement enterré les illusions du club de Gelsenkirchen à 15 minutes du terme, tandis que Cordova a terminé le travail dans les arrêts de jeu (0-3).

Schalke loupe le top 6, Augsbourg se rapproche du maintien

Monté au jeu juste après le deuxième but, Benito Raman n'a pas pu inverser le cours de la rencontre. Une rencontre synonyme de deuxième défaite consécutive pour Schalke 04, déjà étrillé par Dortmund la semaine dernière et qui n'a plus gagné en championnat depuis le 17 janvier.

Résultat: Benito Raman et ses coéquipiers, huitièmes, laissent passer une occasion de passer devant Wolfsburg et d'à nouveau s'installer dans le top 6. Augsbourg fait, en revanche, l'opération royale dans le bas de tableau en s'installant en douzième position et en prenant surtout sept points d'avance sur le premier relégable, le Fortuna Düsseldorf.