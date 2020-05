Mbappé rêve de remporter l'Euro et la Ligue des Champions la même année

A seulement 21 ans, le talentueux français a déjà remporté plusieurs titres : la Ligue 1 avec Monaco et le PSG et la Coupe du Monde avec la France. De quoi donner de nouvelles envies à l'un des meilleurs joueurs actuellement.

Kylian Mbappé s'est longuement entretenu avec le média britannique The Mirror. Le jeune Champion du Monde s'est montré ambitieux, surtout sur le plan collectif : "Je veux continuer de m'épanouir avec l'équipe nationale. La prochaine saison se tiendra l'Euro et l'objectif est de le remporter. Une autre de mes grandes ambitions est d'offrir un premier titre européen au PSG en gagnant la Ligue des Champions".

Sur ses ambitions individuelles, le co meilleur buteur du championnat français reste humble : "Oui ce serait bien de recevoir le Soulier d'Or, mais ce n'est pas quelque chose qui m'empêche de dormir. Le PSG et l'équipe nationale sont les plus importants".

Mbappé a également voulu conclure avec un mot pour ses supporters : "Ils sont quelque chose de si important dans ce sport. Jouer sans supporter sera très étrange pour nous. Mais dans cette période sans précédent la sécurité de tous doit être la priorité".