Officiel : Saint-Etienne transfère Krasso, joueur de National qui leur avait planté un but en Coupe de France

Cela fait également partie du charme des matchs de Coupe ; ces joueurs issus d'équipes de divisions inférieures qui donnent tout le temps d'un match pour tenter de se faire remarquer.

Pour Jean-Philippe Krusso, l'opération aura fonctionnée. L'attaquant français, natif de Stuttgart, a réalisé un beau parcours en Coupe de France (4 buts), au même titre que son équipe, le SAS Epinal (National) qui a atteint les quarts de finale.

C'est justement contre Saint-Etiénne que le petit poucet a fini par échouer (défaite 1-2). Jean-Philippe Krasso avait de nouveau trouvé le chemin des filets. Ce jeudi, on apprend que les Verts ont officialisé le transfert du puissant attaquant de 22 ans. Il a signé un contrat jusqu'en 2023.

"Je suis très heureux et également extrêmement fier de signer dans un club de la dimension de l'ASSE. C'est une nouvelle étape dans ma carrière et elle représente une chance extraordinaire de réussir au plus haut niveau" s'est-il réjoui sur le site de son nouvel employeur.