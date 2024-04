Norman Sylla, ancien attaquant de Dender, évoque le retour en D1 : "Les grands clubs n'aimaient pas venir chez nous !"

Norman Sylla était l'un des cadres de Dender lors du passage des Flandriens en D1, il y a 15 ans de cela. L'attaquant estime que le club peut être une valeur ajoutée à la Jupiler Pro League.

Norman Sylla a désormais 41 ans et évolue à Boitsfort, en P2 brabançonne. Loin de la D1, qu'il a connue avec Dender. Il a inscrit 20 buts dans sa série cette saison, et en avait inscrit 16 en Jupiler Pro League à l'époque. "J'avais choisi Dender malgré des offres comparables du Beerschot et d'Ostende, parce que j'avais immédiatement eu un bon feeling avec ce club", se rappelle-t-il pour Walfoot.be.

Dender était en effet un club familial, ce qu'il est resté en 2024. La montée en D1A, comme à l'époque, est une surprise. "C'est un peu inespéré. Pendant longtemps, Dender n'était pas en position de montant, et ce n'était pas l'objectif", reconnaît Sylla, qui suit encore le club avec attention.

Dender, à sa place en D1A ?

"Mais c'est le succès de la régularité. Sans faire de bruit, Dender était là. Le budget n'était pas énorme mais il n'y avait aucune pression par rapport à Beveren ou Zulte. Si on ne montait pas, cela n'aurait pas été un drame", estime l'ancien attaquant des Flandriens.

Reste désormais à assumer cette montée. "Le club est plus prêt qu'à mon époque, je pense. Je me rappelle que la tribune était temporaire, que l'éclairage n'était pas aux normes. On utilisait un éclairage d'appoint (rires). C'était folkorique, et ça nous a aidés, car les grands clubs n'aimaient pas venir chez nous".

Dender avait conservé un état d'esprit très amateur, même en D1. "C'était presque une atmosphère de provinciale. Les employés et les gens autour du club étaient là depuis que le club était en divisions inférieures, et ça se sentait", se rappelle Norman Sylla.

Malgré ce côté très "roots", Dender s'était maintenu à la surprise générale durant sa première saison. "Je pense que Dender a sa place en D1A, et est bien plus pro désormais. C'est nécessaire, car ce ne sera pas facile de se maintenir", concède notre interlocuteur.

"On peut compter sur Julien Gorius (directeur sportif, nda) et Timmy Simons, il ne faut pas leur expliquer ce qu'est la D1A, ils en connaissent les exigences. La montée s'est faite avec un recrutement malin, des joueurs revanchards, et il faudra encore y parvenir. Dender peut être une plus-value pour la Pro League, comme d'autres promus avant eux", conclut l'ex-international guinéen.