🎥 Kai Havertz encore, le Bayer met la pression sur Dortmund

Le Bayer Leverkusen reste dans le coup pour la Ligue des Champions et sera peut-être l'un des grands vainqueurs de la 29e journée en Allemagne.

A la lutte avec les deux Borussias et Leipzig pour une place dans le top 4 et une qualification pour la prochaine Ligue des Champions, le Bayer Leverkusen ne pouvait pas se planter, vendredi, sur la pelouse de Fribourg, candidat à une qualification pour l'Europa League.

Battu mardi, après avoir réussi un six sur six, les hommes de Peter Bosz ont repris leur marche en avant, en ouverture de la 29e journée. Au terme d'un match qui a mis du temps à se décanter. Mais dans ce genre de rencontre étriquée, Leverkusen peut compter sur sa pépite Kai Havertz pour débloquer la situation.

11e but pour Kai Havertz, le podium pour Leverkusen

Parfaitement servi par l'ancien Genkois Leon Bailey, l'attaquant allemand de 20 ans a débloqué le marquoir peu avant l'heure de jeu, inscrivant son onzième but de la saison, mais aussi son cinquième but en quatre matchs depuis la reprise.

Suffisant pour offrir la victoire au Bayer (0-1) et mettre la pression sur la concurrence: Leverkusen (56 points) grimpe sur le podium, dépasse provisoirement Leipzig (55) et Mönchengladbach (53) et revient à un petit point de la deuxième place de Dortmund. Mauvaise nouvelle en revanche pour Fribourg (8e, 38 points), qui pourrait voir Wolfsburg (6e, 42 points) et l'Europa League s'envoler à l'issue du week-end...